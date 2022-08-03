Ничто не вечно: Взлет и падение Tower Records (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, All Things Must Pass: The Rise and Fall of Tower Records
Документальный, Музыка93 мин18+
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О фильме
Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Этот документальный фильм рассказывает о взлете и падении легендарной сети музыкальных магазинов "Tower Records" и ее основателя - эксцентричного бунтаря Рассела Соломона. История "Tower Records" - это неотъемлимая часть истории музыки 60-80-х годов.
СтранаСША, Япония
ЖанрИсторический, Документальный, Музыка
КачествоSD
Время93 мин / 01:33
Рейтинг
7.3 IMDb