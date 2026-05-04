Фильм Нибелунги: Месть Кримхильды
1924, Die Nibelungen: Kriemhilds Rache
Фэнтези, Драма18+
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О фильме
Немой художественный фильм Фрица Ланга по мотивам средневековой германской эпической поэмы «Песнь о Нибелунгах».
СтранаГермания
ЖанрПриключения, Драма, Фэнтези
КачествоFull HD
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
7.9 IMDb
- ФЛРежиссёр
Фриц
Ланг
- ГААктриса
Гертруда
Арнольд
- ТЛАктёр
Теодор
Лоос
- ХКАктёр
Ханс
Карл Мюллер
- ЭБАктёр
Эрвин
Бисвангер
- БГАктёр
Бернхард
Гёцке
- ХфАктёр
Харди
фон Франсуа
- ЮЮАктёр
Юрий
Юровский
- ИРАктриса
Ирис
Робертс
- РКАктёр
Рудольф
Кляйн-Рогге
- ГДАктёр
Георг
Джон
- ХГАктёр
Хьюберт
Генрих
- РРАктёр
Рудольф
Риттнер
- ФААктёр
Фриц
Альберти
- ГААктёр
Георг
Аугуст Кох
- ГБАктриса
Грете
Бергер
- ЭЛАктёр
Эрнст
Легаль
- РЛАктриса
Роза
Лихтенштайн
- ТфСценарист
Теа
фон Харбоу
- ЭППродюсер
Эрих
Поммер
- ЭКХудожник
Эрих
Кеттельхут
- КФХудожник
Карл
Фоллбрехт
- ГРОператор
Гюнтер
Риттау
- ГХКомпозитор
Готфрид
Хуппертц