Нибелунги: Месть Кримхильды
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Нибелунги: Месть Кримхильды

Фильм Нибелунги: Месть Кримхильды

1924, Die Nibelungen: Kriemhilds Rache
Фэнтези, Драма18+
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О фильме

Немой художественный фильм Фрица Ланга по мотивам средневековой германской эпической поэмы «Песнь о Нибелунгах».

Страна
Германия
Жанр
Приключения, Драма, Фэнтези
Качество
Full HD

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Нибелунги: Месть Кримхильды»