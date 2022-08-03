Wink
Фильмы
Ни минуты покоя

Ни минуты покоя (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Une heure de tranquillité
Комедия75 мин12+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Весь мир как будто сговорился лишить врача-меломана Мишеля счастья. Жена потребовала серьезного разговора «о нас». В любовнице заговорила совесть, и она решила во всем признаться жене Мишеля. Работяги-иммигранты устроили в квартире потоп. Взрослый сын привел на постой филиппинскую семью.

Страна
Франция
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
75 мин / 01:15

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ни минуты покоя»