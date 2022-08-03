Ни минуты покоя (фильм, 2014) смотреть онлайн

Весь мир как будто сговорился лишить врача-меломана Мишеля счастья. Жена потребовала серьезного разговора «о нас». В любовнице заговорила совесть, и она решила во всем признаться жене Мишеля. Работяги-иммигранты устроили в квартире потоп. Взрослый сын привел на постой филиппинскую семью.

