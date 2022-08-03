Ни минуты покоя (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Une heure de tranquillité
Комедия75 мин12+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Весь мир как будто сговорился лишить врача-меломана Мишеля счастья. Жена потребовала серьезного разговора «о нас». В любовнице заговорила совесть, и она решила во всем признаться жене Мишеля. Работяги-иммигранты устроили в квартире потоп. Взрослый сын привел на постой филиппинскую семью.
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
5.7 IMDb
- ПЛРежиссёр
Патрис
Леконт
- Актёр
Кристиан
Клавье
- Актриса
Кароль
Буке
- Актриса
Валери
Боннетон
- Актриса
Росси
де Пальма
- СДАктёр
Стефан
Де Гродт
- СКАктёр
Себастьен
Кастро
- КШАктёр
Кристиан
Шарметан
- АААктёр
Арно
Анриет
- РААктёр
Рикардо
Арсиага
- ЭКАктриса
Элиша
Камачо
- ФЗСценарист
Флориан
Зеллер
- СГСценарист
Саймон
Грэй
- ОДПродюсер
Оливье
Дельбоск
- ММПродюсер
Марк
Миссонье
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Голованова
- ЛБАктриса дубляжа
Лариса
Брохман
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- ВРАктёр дубляжа
Владимир
Рыбальченко
- ЖДОператор
Жан-Мари
Дрюжо