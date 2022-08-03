Незнакомец (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Соскучились по хорошему психологическому триллеру? Тогда спешите смотреть фильм «Незнакомец» 2021 года на Wink.



Тара переживает разрыв с Дереком после того, как его измены становятся явными. Чтобы помочь ей справиться с эмоциями, ее лучшая подруга Эми предлагает провести уик-энд в уединенном доме на пляже — вдали от всех, без связи и интернета. Однако вскоре их дружеский отдых превращается в напряженное испытание: Тара начинает слышать странные звуки, вещи бесследно исчезают, а атмосфера вокруг все больше нагнетается. Неожиданное появление Лукаса, обаятельного и умелого незнакомца, меняет настроение. Он быстро завоевывает доверие подруг, но, возможно, слишком быстро, чтобы это не вызывало подозрений.



Этот психологический триллер держит в постоянном напряжении, создавая атмосферу тревожного ожидания. «Незнакомец»: фильм 2021 смотреть онлайн вы можете по подписке на Wink.

