Незначительные подробности случайного эпизода (фильм, 2011) смотреть онлайн
6.52011, Незначительные подробности случайного эпизода
Драмы28 мин18+
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Сюжет
Два поезда дальнего следования встретились на безлюдном перегоне, и встреча эта затянулась из-за ремонта путей. Коротая время, пассажиры обустраивают быт прямо в вагонах и там же ищут любовь.
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Информация
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.4 IMDb
- ММРежиссёр
Михаил
Местецкий
- Актёр
Кирилл
Кяро
- МСАктриса
Мириам
Сехон
- ЕААктриса
Елена
Анисимова
- Актёр
Олег
Кассин
- АЧАктёр
Александр
Чутко
- ККАктриса
Ксения
Караева
- АКАктёр
Алексей
Крыченков
- ММСценарист
Михаил
Местецкий
- НКСценарист
Николай
Куликов
- Продюсер
Сергей
Корнихин
- ВСПродюсер
Василий
Соловьев
- ЮХПродюсер
Юрий
Храпов
- Продюсер
Алексей
Казаков
- МММонтажёр
Михаил
Местецкий
- МУМонтажёр
Мария
Уимкен
- ТПОператор
Тимофей
Парщиков