Невинный (фильм, 1976) смотреть онлайн

Сюжет

Аристократ Туллио Эрмилио изменяет красавице жене со светской львицей графиней Раффо. Жена вызывает у него лишь тоску и приступы тихой ненависти.



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