Невинный (фильм, 1976) смотреть онлайн
8.51976, L'innocente
Драмы, Мелодрамы123 мин12+
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Сюжет
Аристократ Туллио Эрмилио изменяет красавице жене со светской львицей графиней Раффо. Жена вызывает у него лишь тоску и приступы тихой ненависти.
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Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.4 IMDb
- ЛВРежиссёр
Лукино
Висконти
- Актёр
Джанкар�ло
Джаннини
- ЛААктриса
Лаура
Антонелли
- РМАктриса
Рина
Морелли
- МДАктёр
Массимо
Джиротти
- �ДОАктёр
Дидье
Одпен
- МДАктриса
Мари
Дюбуа
- РПАктриса
Роберта
Паладини
- КМАктёр
Клод
Манн
- МПАктёр
Марк
Порель
- ДОАктриса
Дженнифер
О’Нил
- СЧСценарист
Сузо
Чекки Д’Амико
- ЭМСценарист
Энрико
Медиоли
- ЛВСценарист
Лукино
Висконти
- ГДСценарист
Габриэле
Д’Аннунцио
- ДБПродюсер
Джованни
Бертолуччи
- АРПродюсер
Анджело
Рицц�оли мл.
- СМАктёр дубляжа
Сергей
Малишевский
- РМАктриса дубляжа
Роза
Макагонова
- ВДАктёр дубляжа
Владимир
Дружников
- ЛДАктриса дубляжа
Лариса
Данилина
- ЮЧАктёр дубляжа
Юрий
Чекулаев
- ПТХудожник
Пьеро
Този
- РММонтажёр
Руджеро
Мастроянни
- ПДОператор
Паскуалино
Де Сантис
- ФМКомпозитор
Франко
Маннино