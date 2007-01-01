Невидимый
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Невидимый (фильм, 2007) смотреть онлайн

2007, The Invisible
Фэнтези, Триллер98 мин12+

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О фильме

«Невидимый» — фильм (2007) о внутренней борьбе подростка, застрявшего между жизнью и смертью.

Ник Пауэлл — способный старшеклассник, который мечтает поступить на литературные курсы в Лондоне. Правда мать амбиции сына не поощряет и вообще не очень интересуется его жизнью. В классе Ник помогает другу, которого травят, и однажды это оборачивается трагедией. Школьная банда жестоко избивает Ника и сбрасывает тело в канализацию. Наутро бедолага обнаруживает, что стал призрачной версией самого себя: его больше никто не видит и не слышит. Теперь Ник может только наблюдать: за матерью, которая подает заявление об исчезновении сына, за другом, которого мучает чувство вины, и за Энни — девочкой из той самой банды. Ник отчаянно ищет способ спасти свою жизнь, пока не стало слишком поздно.

Как Нику сообщить о себе в мире живых, где его считают пропавшим без вести? Фильм «Невидимый» (2007) — история о любви, вине и страхе, где важен каждый маленький шаг.

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Страна
США, Канада
Жанр
Криминал, Драма, Фэнтези, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
98 мин / 01:38

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Невидимый»