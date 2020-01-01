Невидимый мир (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

7-летняя Нора пытается адаптироваться к новой школьной жизни. Однажды она видит, как над ее старшим братом Абелем издеваются другие дети. Когда она пытается его защитить и рассказать о случившемся отцу, Абель убежд�ает ее промолчать, хотя продолжает страдать от жестокости сверстников.



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