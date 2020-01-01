Невидимый мир (фильм, 2020) смотреть онлайн
Сюжет
7-летняя Нора пытается адаптироваться к новой школьной жизни. Однажды она видит, как над ее старшим братом Абелем издеваются другие дети. Когда она пытается его защитить и рассказать о случившемся отцу, Абель убежд�ает ее промолчать, хотя продолжает страдать от жестокости сверстников.
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Рейтинг
6.5 КиноПоиск
7.3 IMDb
- ЛВРежиссёр
Лаура
Вандель
- ГДАктёр
Гюнтер
Дюре
- МВАктриса
Майя
Вандербек
- КЛАктёр
Карим
Леклу
- ЛВАктриса
Лаура
Верлинден
- ЛЖАктриса
Лена
Жирар Восс
- ТМАктёр
Тао
Мертен
- СКАктёр
Симон
Кодри
- ДСАктёр
Джеймс
Сегюи
- НААктёр
Наэль
Аммама
- ЭСАктёр
Эмиль
Саламон
- ЛВСценарист
Лаура
Вандель
- ФЛПродюсер
Филипп
Логи
- Актёр дубляжа
Фёдор
Парамонов
- ДФАктриса дубляжа
Дарья
Фомичева
- ИПАктёр дубляжа
Иван
Породнов
- НДАктриса дубляжа
Наталья
Долгова
- ОМАктриса дубляжа
Ольга
Мешкова
- ВЭХудожница
Ванесса
Эдрард