Wink
Фильмы
Невидимый гость
Актёры и съёмочная группа фильма «Невидимый гость»

Актёры и съёмочная группа фильма «Невидимый гость»

Режиссёры

Ориол Паоло

Ориол Паоло

Oriol Paulo
Режиссёр

Актёры

Марио Касас

Марио Касас

Mario Casas
АктёрAdrián Doria
Ана Вахенер

Ана Вахенер

Ana Wagener
АктрисаVirginia Goodman
Хосе Коронадо

Хосе Коронадо

Jose Coronado
АктёрTom&aacute;s Garrido
Барбара Ленни

Барбара Ленни

Bárbara Lennie
АктрисаLaura Vidal
Франсеск Орелья

Франсеск Орелья

Francesc Orella
АктёрF&eacute;lix Leiva
Пако Тоус

Пако Тоус

Paco Tous
АктёрConductor
Давид Сельвас

Давид Сельвас

David Selvas
АктёрBruno
Иньиго Гастези

Иньиго Гастези

Iñigo Gastesi
АктёрDaniel Garrido
Сан Еламос

Сан Еламос

San Yélamos
АктрисаSonia
Манель Дуэсо

Манель Дуэсо

Manel Dueso
АктёрInspector Mil&aacute;n

Сценаристы

Ориол Паоло

Ориол Паоло

Oriol Paulo
Сценарист

Продюсеры

Мерседес Гамеро

Мерседес Гамеро

Mercedes Gamero
Продюсер
Адриан Герра

Адриан Герра

Adrián Guerra
Продюсер
Микель Лехарса

Микель Лехарса

Mikel Lejarza
Продюсер
Энеко Лисаррага

Энеко Лисаррага

Eneko Lizarraga
Продюсер

Актёры дубляжа

Вадим Прохоров

Вадим Прохоров

Актёр дубляжа
Регина Щукина

Регина Щукина

Актриса дубляжа
Дмитрий Стрелков

Дмитрий Стрелков

Актёр дубляжа
Мария Цветкова-Овсянникова

Мария Цветкова-Овсянникова

Актриса дубляжа
Юрий Красиков

Юрий Красиков

Актёр дубляжа

Художники

Бальтер Гальярт

Бальтер Гальярт

Balter Gallart
Художник

Монтажёры

Хауме Марти

Хауме Марти

Jaume Martí
Монтажёр

Операторы

Шави Хименес

Шави Хименес

Xavi Giménez
Оператор

Композиторы

Фернандо Веласкес

Фернандо Веласкес

Fernando Velázquez
Композитор