Неверный
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Неверный

Неверный (фильм, 2010) смотреть онлайн

7.42010, The Infidel
Драма, Комедия100 мин18+

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О фильме

Махмуд Азир – примерный семьянин, владелец таксомоторной компании и умеренный мусульманин из Лондона. Его старший сын Рашид собирается жениться на дочери радикального исламиста-проповедника, как вдруг Махмуд узнает тайну своего происхождения и понимает, что он – вовсе не мусульманин.

Страна
Великобритания
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
100 мин / 01:40

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.3 IMDb