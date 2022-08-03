Неверный (фильм, 2010) смотреть онлайн
7.42010, The Infidel
Драма, Комедия100 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Махмуд Азир – примерный семьянин, владелец таксомоторной компании и умеренный мусульманин из Лондона. Его старший сын Рашид собирается жениться на дочери радикального исламиста-проповедника, как вдруг Махмуд узнает тайну своего происхождения и понимает, что он – вовсе не мусульманин.
СтранаВеликобритания
ЖанрКомедия, Драма
КачествоSD
Время100 мин / 01:40
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.3 IMDb