Wink
Фильмы
Неудачник Хосе

Неудачник Хосе (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, No Way Jose
Комедии93 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

У Хосе Стерн есть девушка Дасти, уютный дом и своя музыкальная группа, которая периодически выступает, исполняя инди-рок. Сорокалетний мужчина переживает жизненный кризис, что приводит к разрыву отношений с Дасти. Только потеряв идеальную женщину, Хосе осознал как сильно она ему дорога.

Неудачник Хосе смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии

Рейтинг

4.1 КиноПоиск
4.5 IMDb