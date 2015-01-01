Неудачник Хосе (фильм, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

У Хосе Стерн есть девушка Дасти, уютный дом и своя музыкальная группа, которая периодически выступает, исполняя инди-рок. Сорокалетний мужчина переживает жизненный кризис, что приводит к разрыву отношений с Дасти. Только потеряв идеальную женщину, Хосе осознал как сильно она ему дорога.



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