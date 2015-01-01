Неудачник Хосе (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, No Way Jose
Комедии93 мин18+
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Сюжет
У Хосе Стерн есть девушка Дасти, уютный дом и своя музыкальная группа, которая периодически выступает, исполняя инди-рок. Сорокалетний мужчина переживает жизненный кризис, что приводит к разрыву отношений с Дасти. Только потеряв идеальную женщину, Хосе осознал как сильно она ему дорога.
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Информация
Рейтинг
4.1 КиноПоиск
4.5 IMDb
- Режиссёр
Адам
Голдберг
- ЭОАктриса
Эмили
Осмент
- ГДАктриса
Гиллиан
Джейкобс
- Актёр
Адам
Голдберг
- АБАктриса
Анна
Белкнап
- ПХАктёр
Пэт
Хили
- АОАктриса
Ана
О’Райли
- БПАктёр
Брендан
П. Хайнс
- ЭСАктёр
Эрик
Сигел
- ГПАктёр
Грег
Притикин
- ДМАктёр
Дэшил
МакГана-Шлеттер
- Сценарист
Адам
Голдберг
- Продюсер
Адам
Голдберг
- АППродюсер
Алан
Пао
- Монтажёр
Адам
Голдберг
- МПОператор
Марк
Путнэм