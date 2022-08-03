Нет (фильм, 2018) смотреть онлайн

Каково это — сделать предложение любимой и услышать «нет»? Короткометражная лента Ивана Петухова о том, как важно говорить друг с другом.



Женя и Саша давно встречаются и, кажется, любят друг друга. Женя решает, что пришло время для серьезного шага. Дорогой ресторан, романтическая музыка, кольцо с бриллиантом — и вдруг Саша отвечает «нет». Для молодого человека реальность как будто обрывается, и непонятно, что делать дальше. Вроде бы они уже не вместе, но встать и уйти не получается. И тут оба начинают говорить, обо всем и ни о чем. Отвечать на незаданные вопросы, вспоминать детские мечты и взрослые разочарования. Ведь «нет» не означает, что они друг другу никто... Изменят ли что-то те несколько часов, в течение которых Саша и Женя узнают друг друга заново?



Ирина Старшенбаум и Александр Паль в напряженной драме «Нет» — смотреть онлайн фильм можно на нашем видеопортале.

