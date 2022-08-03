Нет (фильм, 2018) смотреть онлайн

Нет
Нет (фильм, 2018)

6.62018, Нет
Драма, Мелодрама16 мин12+

О фильме

Каково это — сделать предложение любимой и услышать «нет»? Короткометражная лента Ивана Петухова о том, как важно говорить друг с другом.

Женя и Саша давно встречаются и, кажется, любят друг друга. Женя решает, что пришло время для серьезного шага. Дорогой ресторан, романтическая музыка, кольцо с бриллиантом — и вдруг Саша отвечает «нет». Для молодого человека реальность как будто обрывается, и непонятно, что делать дальше. Вроде бы они уже не вместе, но встать и уйти не получается. И тут оба начинают говорить, обо всем и ни о чем. Отвечать на незаданные вопросы, вспоминать детские мечты и взрослые разочарования. Ведь «нет» не означает, что они друг другу никто... Изменят ли что-то те несколько часов, в течение которых Саша и Женя узнают друг друга заново?

Ирина Старшенбаум и Александр Паль в напряженной драме «Нет» — смотреть онлайн фильм можно на нашем видеопортале.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
16 мин / 00:16

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.2 IMDb