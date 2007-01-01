Нет секса - нет денег (фильм, 2007) смотреть онлайн

Сюжет

У Жан-Пьера есть все: успешный бизнес, привлекательная жена Одиль, очаровательная дочь, шикарная квартира и дорогая машина с шофером. Но богатые тоже плачут: Одиль и Жан-Пьер спят в разных спальнях, отчего супруг чувствует себя очень одиноким. От отчаяния он идет за советом к своему шоферу



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