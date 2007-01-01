Нет секса - нет денег (фильм, 2007) смотреть онлайн
2007, Le prix à payer
Комедии91 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
У Жан-Пьера есть все: успешный бизнес, привлекательная жена Одиль, очаровательная дочь, шикарная квартира и дорогая машина с шофером. Но богатые тоже плачут: Одиль и Жан-Пьер спят в разных спальнях, отчего супруг чувствует себя очень одиноким. От отчаяния он идет за советом к своему шоферу
Нет секса - нет денег смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.6 IMDb
- АЛРежиссёр
Александра
Леклер
- Актёр
Кристиан
Клавье
- НБАктриса
Натали
Бай
- ЖЛАктёр
Жерар
Ланвен
- Актриса
Жеральдин
Пелас
- ПШАктёр
Патрик
Шене
- АДАктриса
Анаис
Демустье
- МБАктриса
Мод
Бюке
- ФЛАктёр
Френсис
Леплей
- ЖРАктёр
Жан-Франсуа
Робен
- ЖДАктёр
Жослен
Де Тонкедек
- АЛСценарист
Александра
Леклер
- ФГПродюсер
Филипп
Годо
- ЖАПродюсер
Жан-Ив
Асселин
- АВХудожник
Ален
Вейсье
- КБХудожница
Катрин
Бушар
- ЖРОператор
Жан-Франсуа
Робен
- ФЭКомпозитор
Филипп
Эдель