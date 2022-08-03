Несправедливость (фильм, 2021) смотреть онлайн

Впечатляющая анимационная экранизация комиксов Тома Тейлора, действие которых происходит в альтернативной вселенной. С помощью коварных манипуляций Джокер вынуждает Супермена убить Лоис Лейн. Поняв, что натворил, супергерой решает мстить за любимую жену и сам становится страшным тираном. Только Бэтмену под силу спасти мир от обезумевшего Супермена.

