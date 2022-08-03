Несправедливость (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Впечатляющая анимационная экранизация комиксов Тома Тейлора, действие которых происходит в альтернативной вселенной. С помощью коварных манипуляций Джокер вынуждает Супермена убить Лоис Лейн. Поняв, что натворил, супергерой решает мстить за любимую жену и сам становится страшным тираном. Только Бэтмену под силу спасти мир от обезумевшего Супермена.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Мультфильм, Боевик, Приключения, Драма, Фэнтези
КачествоFull HD
Время75 мин / 01:15
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.4 IMDb
- ДХАктёр
Джастин
Хартли
- Актёр
Энсон
Маунт
- ЛБАктриса
Лора
Бэйли
- ЗКАктёр
Зак
Каллисон
- БТАктёр
Брайан
Т. Делани
- БМАктёр
Брэндон
Майкл Холл
- ЭМАктёр
Эндрю
Моргадо
- ЭХАктёр
Эдвин
Ходж
- ОХАктёр
Оливер
Хадсон
- ГДАктриса
Гиллиан
Джейкобс
- ДКПродюсер
Джеймс
Криг
- РМПродюсер
Рик
Моралес
- КБПродюсер
Кип
Браун
- СПАктёр дубляжа
Сергей
Пономарёв
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- ЕБАктриса дубляжа
Екатерина
Бранд
- ОНАктёр дубляжа
Олег
Новиков
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков