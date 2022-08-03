Несправедливость
Несправедливость
7.42021, Injustice
Мультфильм, Фэнтези75 мин18+

Несправедливость (фильм, 2021) смотреть онлайн

О фильме

Впечатляющая анимационная экранизация комиксов Тома Тейлора, действие которых происходит в альтернативной вселенной. С помощью коварных манипуляций Джокер вынуждает Супермена убить Лоис Лейн. Поняв, что натворил, супергерой решает мстить за любимую жену и сам становится страшным тираном. Только Бэтмену под силу спасти мир от обезумевшего Супермена.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Мультфильм, Боевик, Приключения, Драма, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
75 мин / 01:15

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Несправедливость»