Несостоявшаяся помолвка (фильм, 2005) смотреть онлайн
2005, Socha Na Tha
Драма, Комедия135 мин18+
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О фильме
Обеспокоенные бесшабашностью своего сына Вирена, родители подыскивают ему невесту Адити, племянницу своего хорошего приятеля и знакомят их. Вирен сразу же признаeтся Адити, что у него уже есть подружка, и молодые люди придумывают, как им выпутаться из этой ситуации.
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.4 IMDb
- ИАРежиссёр
Имтиаз
Али
- АДАктёр
Абхай
Деол
- АТАктриса
Айеша
Такиа
- АДАктриса
Аеша
Джулка
- АДАктриса
Апурва
Джха
- РААктриса
Рати
Агнихотри
- СМАктриса
Сандхья
Мридул
- СААктёр
Сохраб
Ардешир
- МЧАктёр
Мэниш
Чаудхари
- ЛДАктриса
Лушин
Дюбей
- КГАктриса
Камлеш
Гилл
- ИАСценарист
Имтиаз
Али
- ИТСценарист
Ишан
Триведи
- ДПродюсер
Дхармендра
- ШАПродюсер
Шахнааб
Алам
- СДПродюсер
Санни
Деол
- СКХудожница
Симпл
Кападия
- ИАМонтажёр
Имтиаз
Али
- ШКМонтажёр
Шириш
Кандэр
- СШКомпозитор
Сандеш
Шандилья