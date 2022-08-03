Несостоявшаяся помолвка (фильм, 2005) смотреть онлайн

Обеспокоенные бесшабашностью своего сына Вирена, родители подыскивают ему невесту Адити, племянницу своего хорошего приятеля и знакомят их. Вирен сразу же признаeтся Адити, что у него уже есть подружка, и молодые люди придумывают, как им выпутаться из этой ситуации.

