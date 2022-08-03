Несостоявшаяся помолвка
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Несостоявшаяся помолвка

Несостоявшаяся помолвка (фильм, 2005) смотреть онлайн

2005, Socha Na Tha
Драма, Комедия135 мин18+

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О фильме

Обеспокоенные бесшабашностью своего сына Вирена, родители подыскивают ему невесту Адити, племянницу своего хорошего приятеля и знакомят их. Вирен сразу же признаeтся Адити, что у него уже есть подружка, и молодые люди придумывают, как им выпутаться из этой ситуации.

Страна
Индия
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Время
135 мин / 02:15

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Несостоявшаяся помолвка»