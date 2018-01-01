Wink
Несостоявшаяся помолвка
Актёры и съёмочная группа фильма «Несостоявшаяся помолвка»

Режиссёры

Имтиаз Али

Imtiaz Ali
Режиссёр

Актёры

Абхай Деол

Abhay Deol
АктёрViren
Айеша Такиа

Ayesha Takia
АктрисаAditi
Аеша Джулка

Ayesha Jhulka
АктрисаViren's bhabhi / sister-in-law
Апурва Джха

Apoorva Jha
АктрисаKaren
Рати Агнихотри

Rati Agnihotri
АктрисаAditi's aunt
Сандхья Мридул

Sandhya Mridul
АктрисаAditi's Sister
Сохраб Ардешир

Sohrab Ardeshir
АктёрKaren's Father
Мэниш Чаудхари

Manish Chaudhari
АктёрViren's Brother (в титрах: Manish Chaudhary)
Лушин Дюбей

Lushin Dubey
АктрисаKaren's Mother
Камлеш Гилл

Kamlesh Gill
АктрисаAisha takia's granny

Сценаристы

Имтиаз Али

Imtiaz Ali
Сценарист
Ишан Триведи

Ishaan Trivedi
Сценарист

Продюсеры

Дхармендра

Dharmendra
Продюсер
Шахнааб Алам

Shahnaab Alam
Продюсер
Санни Деол

Sunny Deol
Продюсер

Художники

Симпл Кападия

Simple Kapadia
Художница

Монтажёры

Имтиаз Али

Imtiaz Ali
Монтажёр
Шириш Кандэр

Shirish Kunder
Монтажёр

Композиторы

Сандеш Шандилья

Sandesh Shandilya
Композитор