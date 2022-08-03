Несносный Генри
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Несносный Генри

Несносный Генри (фильм, 2011) смотреть онлайн

7.12011, Jesus Henry Christ
Комедия90 мин12+

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О фильме

Юный Генри - ребенок из пробирки. Его мать - отъявленная феминистка. Достигнув 10-летнего возраста, Генри решает, что должен отыскать своего биологического отца...

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.4 IMDb