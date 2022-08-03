Несмонтированный фильм (фильм, 2008) смотреть онлайн

8.22008, Yeonghwaneun yeonghwada
Боевик, Криминал108 мин18+
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О фильме
Благодаря своей жестокости и исполнительности бандит Ли занял почетное место правой руки босса. Чан Су-тха — звезда гангстерских боевиков. Он попадает в затруднительное положение, после того как отправляет двух коллег по фильму в больницу. Общественность и пресса спустила на него собак, и никто из актеров больше не хочет с ним работать. Случайно в баре Чан встречает Ли, и тот признается, что является давним поклонником актeра и даже когда-то мечтал сниматься в кино.
СтранаЮжная Корея
ЖанрБоевик, Криминал, Драма
КачествоFull HD
Время108 мин / 01:48
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.0 IMDb