Несмонтированный фильм (фильм, 2008) смотреть онлайн

Благодаря своей жестокости и исполнительности бандит Ли занял почетное место правой руки босса. Чан Су-тха — звезда гангстерских боевиков. Он попадает в затруднительное положение, после того как отправляет двух коллег по фильму в больницу. Общественность и пресса спустила на него собак, и никто из актеров больше не хочет с ним работать. Случайно в баре Чан встречает Ли, и тот признается, что является давним поклонником актeра и даже когда-то мечтал сниматься в кино.

