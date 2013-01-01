Неравенство для всех (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, Inequality for All
Документальные86 мин18+
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Сюжет
В этом фильме Роберт Райх в доступной форме объясняет почему неравенство доходов является неотъемлемым атрибутом любого общества, а также пытается предсказать, какие последствия для человечества будет иметь всe более увеличивающийся разрыв между самыми бедными и самыми богатыми.
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Информация
СтранаСША
КачествоSD
ЖанрыДокументальные
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
8.0 IMDb