Возвращение дуэта антигероев Кахи и Серго. Продолжение скандальной комедии от режиссера сериалов «Большая секунда» и «Вне игры». Неразлучные друзья-подельники начинают грабить припаркованные у дорогого ресторана машины, как вдруг замечают откровенно пьяную девушку. Несмотря на протесты друга, Каха решает воспользоваться ее бессознательным состоянием, однако выясняется, что жертва — дочь криминального авторитета Бабасикаю Теперь за героями охотятся бандиты, и ради спасения беспринципный и виноватый в преступлении Каха готов предать друга… Чем обернется эта подлость для Кахи и сможет ли Серго его простить, узнаете в комедии «Непосредственно Каха. Другой фильм» — в хорошем качестве и без рекламы ее можно смотреть на видеосервисе Wink уже сейчас!

