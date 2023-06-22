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Непосредственно Каха. Другой фильм (фильм, 2023) смотреть онлайн
О фильме
Возвращение дуэта антигероев Кахи и Серго. Продолжение скандальной комедии от режиссера сериалов «Большая секунда» и «Вне игры». Неразлучные друзья-подельники начинают грабить припаркованные у дорогого ресторана машины, как вдруг замечают откровенно пьяную девушку. Несмотря на протесты друга, Каха решает воспользоваться ее бессознательным состоянием, однако выясняется, что жертва — дочь криминального авторитета Бабасикаю Теперь за героями охотятся бандиты, и ради спасения беспринципный и виноватый в преступлении Каха готов предать друга… Чем обернется эта подлость для Кахи и сможет ли Серго его простить, узнаете в комедии «Непосредственно Каха. Другой фильм» — в хорошем качестве и без рекламы ее можно смотреть на видеосервисе Wink уже сейчас!
Рейтинг
- Режиссёр
Виктор
Шамиров
- АКАктёр
Артем
Карокозян
- АКАктёр
Артем
Калайджян
- ЕОАктриса
Елена
Осипова
- ЕЗАктриса
Ева
Зограбян
- ВДАктёр
Вартан
Даниелян
- ТТАктриса
Тамара
Турава
- ГСАктёр
Глеб
Сипунов
- АААктёр
Арам
Айрапетян
- ЯКАктёр
Яков
Кешишян
- ГРАктёр
Георгий
Рогонян
- АКСценарист
Артем
Калайджян
- Сценарист
Виктор
Шамиров
- АХПродюсер
Алексан
Хачатурян
- ЕМПродюсер
Евгений
Мишиев
- БХПродюсер
Борис
Ханчалян
- СКПродюсер
Сергей
Косинский
- АОХудожница
Анна
Оккерт
- СЯОператор
Семён
Яковлев