Непослушный котенок (фильм, 1953) смотреть онлайн
1953, Непослушный котенок
Мультфильм, Для самых маленьких10 мин0+
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О фильме
Котенок не послушался хозяйку, ушел в лес и, конечно, был наказан. Потому что заблудился, промок под дождем, натерпелся страху. Но с помощью добрых лесных зверушек все же вернулся домой и обещал больше никогда-никогда...
СтранаСССР
ЖанрСоветские мультфильмы, Мультфильм, Для самых маленьких, Короткометражка
Время10 мин / 00:10
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
7.0 IMDb