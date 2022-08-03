Непослушный котенок
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Непослушный котенок

Непослушный котенок (фильм, 1953) смотреть онлайн

1953, Непослушный котенок
Мультфильм, Для самых маленьких10 мин0+

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О фильме

Котенок не послушался хозяйку, ушел в лес и, конечно, был наказан. Потому что заблудился, промок под дождем, натерпелся страху. Но с помощью добрых лесных зверушек все же вернулся домой и обещал больше никогда-никогда...

Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы, Мультфильм, Для самых маленьких, Короткометражка
Время
10 мин / 00:10

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.0 IMDb