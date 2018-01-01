Wink
Необыкновенное путешествие Серафимы
Актёры и съёмочная группа фильма «Необыкновенное путешествие Серафимы»

Режиссёры

Сергей Антонов

Режиссёр

Актёры

Александр Михайлов

АктёрСерафим Саровский
Алина Михайлова

АктрисаСима
Виктория Дробина

АктрисаСима
Вера Васильева

Актрисатётя Лиза
Анастасия Бартяева

АктрисаРита
Владимир Левашёв

АктёрИван Андреевич
Наталья Грачёва

АктрисаОльга Семеновна
Анна Волкова

АктрисаКатя Волкова
Анна Мещан

АктрисаЛенка Шкурова
Елена Кищик

Актрисамать Серафимы

Сценаристы

Тимофей Воронин

Сценарист
Виктор Стрельченко

Сценарист

Продюсеры

Вадим Сотсков

Продюсер
Игорь Мещан

Продюсер
Сергей Зернов

Продюсер

Композиторы

Иван Урюпин

Композитор