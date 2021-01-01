Неизвестный: История одного убийцы (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Психологический триллер о писателе, чью борьбу с алкоголизмом прерывает встреча с призраком. Майкл Линдон уже долгое время пытается справиться с алкогольной зависимостью, чтобы начать жизнь �с чистого листа с новой женой. Несколько лет назад он стал автором успешного бестселлера, но с тех пор его писательская карьера зашла в тупик. Казалось бы, он преуспевает в попытках завязать со спиртным, но ему начинают поступать странные звонки, во время которых женщина спрашивает, помнит ли ее Майкл. Постепенно он забывает о писательстве, пытаясь разобраться в тайнах прошлого.



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