6.82021, #Unknown
Ужасы, Триллеры94 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Неизвестный: История одного убийцы (фильм, 2021) смотреть онлайн
Сюжет
Психологический триллер о писателе, чью борьбу с алкоголизмом прерывает встреча с призраком. Майкл Линдон уже долгое время пытается справиться с алкогольной зависимостью, чтобы начать жизнь �с чистого листа с новой женой. Несколько лет назад он стал автором успешного бестселлера, но с тех пор его писательская карьера зашла в тупик. Казалось бы, он преуспевает в попытках завязать со спиртным, но ему начинают поступать странные звонки, во время которых женщина спрашивает, помнит ли ее Майкл. Постепенно он забывает о писательстве, пытаясь разобраться в тайнах прошлого.
Неизвестный: История одного убийцы смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
5.6 КиноПоиск
4.0 IMDb
- ЛЛРежиссёр
ЛазРаэль
Лисон
- ХОАктёр
Хэл
Озсэн
- ТСАктёр
Том
Сайзмор
- ДНАктёр
Джадд
Нельсон
- МПАктёр
Мастер
Пи
- ДБАктриса
Дэнис
Бутте
- ЛРАктёр
Лил
Ромео
- АДАктриса
Анастасия
Дрэйк
- РСАктёр
Рэй
Стоуни
- ЭСАктёр
Эрик
Суини
- СЛАктёр
Скотт
Логан
- ЛЛСценарист
ЛазРаэль
Лисон
- ЛЛПродюсер
ЛазРаэль
Лисон
- ТЧПродюсер
Татьяна
Чехова
- ГГПродюсер
Грант
Гилмор
- ДКПродюсер
Дэймон
Кэйлор
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Гаврилов
- АЛАктёр дубляжа
Александр
Лучинин
- ЕКАктриса дубляжа
Екатерина
Кабашова
- ДЧОператор
Джеффри
Чу
- ДМОператор
Дэниэл
Маркс