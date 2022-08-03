Неистовство (фильм, 1987) смотреть онлайн
1987, Rampage
Триллер, Драма87 мин18+
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О фильме
Алекс МакАртур играет серийного убийцу по имени Чарли Рис, который совершает ряд извращeнных убиств. Вскоре Рис попадает за решeтку и большая часть фильма происходит в здании суда и прокуратуры. Адвокаты Риса настаивают на невменяемости подсудимого. Прокурор Энтони Фрейзер, ранее был против смертной казни, но добивается высшей меры наказания для подсудимого после встречи с семьeй одного из погибших.
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
6.1 IMDb
- УФРежиссёр
Уильям
Фридкин
- Актёр
Майкл
Бин
- АМАктёр
Алекс
МакАртур
- НКАктёр
Николас
Кэмпбелл
- ДВАктриса
Дебора
Ван Валкенберг
- ДХАктёр
Джон
Харкинс
- АЛАктёр
Арт
ЛаФлёр
- БГАктёр
Билли
Грин Буш
- РДАктёр
Ройс
Д. Эпплгейт
- ГЗАктриса
Грейс
Забриски
- КПАктёр
Карлос
Паломино
- УФСценарист
Уильям
Фридкин
- УПСценарист
Уильям
П. Вуд
- УФПродюсер
Уильям
Фридкин
- ННХудожница
Нэнси
Най
- РДОператор
Роберт
Д. Йоумен
- ЭМКомпозитор
Эннио
Морриконе