Алекс МакАртур играет серийного убийцу по имени Чарли Рис, который совершает ряд извращeнных убиств. Вскоре Рис попадает за решeтку и большая часть фильма происходит в здании суда и прокуратуры. Адвокаты Риса настаивают на невменяемости подсудимого. Прокурор Энтони Фрейзер, ранее был против смертной казни, но добивается высшей меры наказания для подсудимого после встречи с семьeй одного из погибших.

