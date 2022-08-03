Неистовство
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Неистовство

Неистовство (фильм, 1987) смотреть онлайн

1987, Rampage
Триллер, Драма87 мин18+

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О фильме

Алекс МакАртур играет серийного убийцу по имени Чарли Рис, который совершает ряд извращeнных убиств. Вскоре Рис попадает за решeтку и большая часть фильма происходит в здании суда и прокуратуры. Адвокаты Риса настаивают на невменяемости подсудимого. Прокурор Энтони Фрейзер, ранее был против смертной казни, но добивается высшей меры наказания для подсудимого после встречи с семьeй одного из погибших.

Страна
США
Жанр
Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Неистовство»