Wink
Фильмы
Неистовая
Актёры и съёмочная группа фильма «Неистовая»

Актёры и съёмочная группа фильма «Неистовая»

Режиссёры

Санджай Гупта

Санджай Гупта

Sanjay Gupta
Режиссёр

Актёры

Айшвария Рай Баччан

Айшвария Рай Баччан

Aishwarya Rai Bachchan
АктрисаAnuradha Verma
Ирфан Кхан

Ирфан Кхан

Irfan Khan
АктёрYohaan
Шабана Азми

Шабана Азми

Shabana Azmi
АктрисаGarima Chaudhary
Джеки Шрофф

Джеки Шрофф

Jackie Shroff
АктёрHome Minister Mahesh Maklai
Атул Кулкарни

Атул Кулкарни

Atul Kulkarni
АктёрProsecution Lawyer Ronit
Чандан Рой Саньял

Чандан Рой Саньял

Chandan Roy Sanyal
АктёрMiyaaz Shaikh
Амбхимани

Амбхимани

Abhimanyu Singh
АктёрAbbas Yusuf
Сара Арджун

Сара Арджун

Sara Arjun
АктрисаSanaya
Таран Баджадж

Таран Баджадж

Taran Bajaj
АктёрSunny Locksmith
Прия Банерджи

Прия Банерджи

Priya Banerjee
АктрисаSia

Сценаристы

Робин Бхатт

Робин Бхатт

Robin Bhatt
Сценарист
Санджай Гупта

Санджай Гупта

Sanjay Gupta
Сценарист

Операторы

Самир Арья

Самир Арья

Sameer Arya
Оператор

Композиторы

Бадшах

Бадшах

Badshah
Композитор
Арко

Арко

Arko Pravo Mukherjee
Композитор