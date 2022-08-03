Неистовая
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Неистовая

Неистовая (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Jazbaa
Триллер, Драма110 мин18+

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О фильме

Молодая, красивая и одинокая Анурадха Варма занимается адвокатской деятельностью. Женщина воспитывает маленькую дочку. Однажды происходит страшный случай - психопат похищает девочку и выдвигает требование взамен на освобождение ребенка…

Страна
Индия
Жанр
Драма, Триллер
Качество
SD
Время
110 мин / 01:50

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
5.7 IMDb