Небесный верблюд (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Калмыки говорят, что облако в виде верблюда приносит удачу. Под таким облаком родился белый верблюжонок Алтынка. На съемках фильма случайно гибнет белый верблюжонок. Срочно нужен дублер. Киноадминистратор приезжает на дальнюю степную стоянку бедного чабана Доржи. Алтынка продан. Верблюдица-мать бежит в степь на поиски своего сына.



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