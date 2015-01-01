Небесный верблюд
Wink
Детям
Небесный верблюд

Небесный верблюд (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно

8.42015, Небесный верблюд
Семейные, Кино для детей86 мин0+

Сюжет

Калмыки говорят, что облако в виде верблюда приносит удачу. Под таким облаком родился белый верблюжонок Алтынка. На съемках фильма случайно гибнет белый верблюжонок. Срочно нужен дублер. Киноадминистратор приезжает на дальнюю степную стоянку бедного чабана Доржи. Алтынка продан. Верблюдица-мать бежит в степь на поиски своего сына.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD, SD
Жанры
Семейные, Кино для детей

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Небесный верблюд»

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