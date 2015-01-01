Небесный верблюд (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно
8.42015, Небесный верблюд
Семейные, Кино для детей86 мин0+
Сюжет
Калмыки говорят, что облако в виде верблюда приносит удачу. Под таким облаком родился белый верблюжонок Алтынка. На съемках фильма случайно гибнет белый верблюжонок. Срочно нужен дублер. Киноадминистратор приезжает на дальнюю степную стоянку бедного чабана Доржи. Алтынка продан. Верблюдица-мать бежит в степь на поиски своего сына.
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Информация
СтранаРоссия
КачествоFull HD, SD
ЖанрыСемейные, Кино для детей
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.9 IMDb
- ЮФРежиссёр
Юрий
Фетинг
- Актёр
Виктор
Сухоруков
- ЦКАктёр
Цеден
Конаев
- МГАктёр
Михаил
Гасанов
- ПНАктёр
Пётр
Новиков
- ИХАктриса
Ирина
Хургунова
- ДБАктёр
Данзан
Бадрашкиев
- БМАктёр
Батр
Манджиев
- БМАктриса
Баира
Манджиева
- ВМАктёр
Виталий
Махов
- ЭМСценарист
Эльзята
Манджиева
- ЮФСценарист
Юрий
Фетинг
- ИППродюсер
Ирина
Плиско
- МППродюсер
Михаил
Плиско
- СМПродюсер
Сюзанна
Муазен
- ЛСМонтажёр
Леда
Семёнова
- ЮФМонтажёр
Юрий
Фетинг
- АЖОператор
Антон
Жабин
- МККомпозитор
Максим
Кошеваров