Не входи
Wink
Фильмы
Не входи

Не входи (фильм, 2020) смотреть онлайн

5.82020, The Owners
Триллер, Криминал88 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Гас, Терри и Нейтан решают ограбить особняк пожилой пары, которая хранит в своем подвале сейф, набитый деньгами. План молодых воришек не задается с самого начала, когда друзей застает врасплох девушка Нейтана, а чем дальше, тем хуже становятся их дела. Старички, хозяева дома, оказываются вовсе не такими безобидными, как думали незадачливые грабители.

Страна
Великобритания
Жанр
Криминал, Триллер
Качество
SD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
5.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Не входи»