Не входи (фильм, 2020) смотреть онлайн

Гас, Терри и Нейтан решают ограбить особняк пожилой пары, которая хранит в своем подвале сейф, набитый деньгами. План молодых воришек не задается с самого начала, когда друзей застает врасплох девушка Нейтана, а чем дальше, тем хуже становятся их дела. Старички, хозяева дома, оказываются вовсе не такими безобидными, как думали незадачливые грабители.

