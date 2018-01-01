Wink
Не в моем вкусе
Актёры и съёмочная группа фильма «Не в моем вкусе»

Режиссёры

Мишель Леклерк

Michel Leclerc
Режиссёр

Актёры

Ребекка Мардер

Rebecca Marder
АктрисаMarcia
Феликс Моати

Félix Moati
АктёрAnthony Denoël
Жюдит Шемла

Judith Chemla
АктрисаDarédjane
Филипп Реббо

Philippe Rebbot
АктёрJosé
Эй Айдара

Eye Haidara
АктрисаIvry
Артюс

Artus
АктёрGary Wild
Байа Касми

Baya Kasmi
АктрисаMme Pietri
Франсуа Морель

François Morel
АктёрJean-Pierre Michel
Саффия Лабааб

Saffiya Labaab
АктёрAïssa
Элоиз Жанжо

Héloïse Janjaud
АктрисаJulie

Сценаристы

Байа Касми

Baya Kasmi
Сценарист
Мишель Леклерк

Michel Leclerc
Сценарист

Продюсеры

Эрик Альтмайер

Eric Altmeyer
Продюсер
Николас Альтмайер

Nicolas Altmeyer
Продюсер

Актёры дубляжа

Ирина Киреева

Актриса дубляжа
Евгений Хазов

Актёр дубляжа
Любовь Германова

Актриса дубляжа
Анна Киселёва

Актриса дубляжа
Денис Некрасов

Актёр дубляжа

Художники

Алексия Крисп-Джонс

Alexia Crisp-Jones
Художница

Композиторы

Жером Бенсуссан

Jérôme Bensoussan
Композитор
Мишель Леклерк

Michel Leclerc
Композитор