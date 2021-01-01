Не в моем вкусе фильм смотреть онлайн

Романтическое драмеди о певице, которой приходится иметь дело с племянником своей любимой исполнительницы после того, как та умерла, так и не выпустив их совместный альбом. Марсия — молодая певица из Парижа, которой внезапно улыбается удача. У нее появляется шанс создать совместный альбом с популярной в 70-х рок-исполнительницей Дареджан, которую она боготворит. К сожалению, Дареджан неожиданно умирает еще до выхода проекта, и права на альбом оказываются в руках у ее племянника Энтони, грубоватого продавца пригородного рынка. Он никогда не питал особой любви к тете и тем более — к ее музыке, и теперь у него свои взгляды на то, как поступить с ее наследием.



