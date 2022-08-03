Хакасия, 1920-е годы. После Гражданской войны наконец-то налаживается мирная жизнь, но в регионе всe еще действуют преступные группировки, «недобитые» красноармейцами. Особенно сильна банда атамана Игнатьева и его наследника по прозвищу Турка, терроризирующая местное население. Однако внезапно в тайге появляется таинственный Чисайна (Леший), цель которого защитить народ от преступников. Но кто же это – мистический дух или отважный человек, вынужденный скрываться в лесу?

