Не ставьте Лешему капканы...
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Не ставьте Лешему капканы...

Не ставьте Лешему капканы... (фильм, 1981) смотреть онлайн

9.01981, Не ставьте Лешему капканы...
Боевик72 мин12+

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О фильме

Хакасия, 1920-е годы. После Гражданской войны наконец-то налаживается мирная жизнь, но в регионе всe еще действуют преступные группировки, «недобитые» красноармейцами. Особенно сильна банда атамана Игнатьева и его наследника по прозвищу Турка, терроризирующая местное население. Однако внезапно в тайге появляется таинственный Чисайна (Леший), цель которого защитить народ от преступников. Но кто же это – мистический дух или отважный человек, вынужденный скрываться в лесу?

Страна
СССР
Жанр
Боевик
Качество
SD
Время
72 мин / 01:12

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
6.2 IMDb