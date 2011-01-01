Не сдавайся (фильм, 2011) смотреть онлайн
2011, Restless
Драмы, Мелодрамы87 мин18+
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Сюжет
Энок, пережив клиническую смерть и потеряв в автокатастрофе родителей, знакомится на похоронах с Аннабель, и вскоре между молодыми людьми завязываются романтические отношения. Позднее оказывается, что Аннабель смертельно больна. Юноша решает помочь любимой подготовиться к неизбежному.
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Информация
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.7 IMDb
- Режиссёр
Гас
Ван Сент
- ГХАктёр
Генри
Хоппер
- Актриса
Миа
Васиковска
- РКАктёр
Рё
Касэ
- СФАктриса
Скайлер
Фиск
- Актриса
Люсия
Струс
- ДААктриса
Джейн
Адамс
- ППАктёр
Пол
Парсон
- КДАктёр
Кристофер
Д. Хардер
- МЛАктёр
Морган
Ли
- ДЛСценарист
Джейсон
Лью
- Продюсер
Брайан
Грейзер
- Продюсер
Брайс
Даллас Ховард
- Продюсер
Рон
Ховард
- Продюсер
Гас
Ван Сент
- ДГХудожник
Дэнни
Гликер
- ЭГМонтажёр
Эллиот
Грэхэм
- ХСОператор
Харрис
Савидис
- ДЭКомпозитор
Дэнни
Элфман