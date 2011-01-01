Не сдавайся
Wink
Фильмы
Не сдавайся

Не сдавайся (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Restless
Драмы, Мелодрамы87 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Энок, пережив клиническую смерть и потеряв в автокатастрофе родителей, знакомится на похоронах с Аннабель, и вскоре между молодыми людьми завязываются романтические отношения. Позднее оказывается, что Аннабель смертельно больна. Юноша решает помочь любимой подготовиться к неизбежному.

Не сдавайся смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Не сдавайся»

Всё