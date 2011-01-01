Не сдавайся (фильм, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

Энок, пережив клиническую смерть и потеряв в автокатастрофе родителей, знакомится на похоронах с Аннабель, и вскоре между молодыми людьми завязываются романтические отношения. Позднее оказывается, что Аннабель смертельно больна. Юноша решает помочь любимой подготовиться к неизбежному.



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