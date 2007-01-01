Не просто поверить в любовь (фильм, 2007) смотреть онлайн

Сюжет

Когда 18-летняя дочка приезжает на каникулы вместе со своей подружкой Джийей, ее отец, профессиональный фотограф, Виджай, далеко не сразу замечает ее неординарность. Но постепенно Джийа завоевывает все больше и больше его внимания. И вскоре он влюбляется в нее.



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