Не просто поверить в любовь (фильм, 2007) смотреть онлайн
2007, Nishabd
Драмы, Индийские108 мин12+
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Сюжет
Когда 18-летняя дочка приезжает на каникулы вместе со своей подружкой Джийей, ее отец, профессиональный фотограф, Виджай, далеко не сразу замечает ее неординарность. Но постепенно Джийа завоевывает все больше и больше его внимания. И вскоре он влюбляется в нее.
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Рейтинг
7.0 КиноПоиск
5.4 IMDb