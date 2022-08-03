Имя красавицы по кличке «колючая проволока» окружено легендами. Когда эмоции в ее гриль-баре «Дубовая голова» перехлестывают через край, она лично исполняет обязанности вышибалы, а вот справиться с ней не удавалось еще никому, но вот в городе появляется Аксель Худ.

