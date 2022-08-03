Не называй меня малышкой (фильм, 1996) смотреть онлайн
7.71996, Barb Wire
Фантастика, Боевик94 мин18+
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О фильме
Имя красавицы по кличке «колючая проволока» окружено легендами. Когда эмоции в ее гриль-баре «Дубовая голова» перехлестывают через край, она лично исполняет обязанности вышибалы, а вот справиться с ней не удавалось еще никому, но вот в городе появляется Аксель Худ.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевик
КачествоSD
Время94 мин / 01:34
Рейтинг
4.8 КиноПоиск
3.6 IMDb
- ДХРежиссёр
Дэвид
Хоган
- Актриса
Памела
Андерсон
- ТМАктёр
Темуэра
Моррисон
- ВРАктриса
Виктория
Роуэлл
- ДНАктёр
Джек
Ноузуорти
- Актёр
Ксандер
Беркли
- УКАктёр
Удо
Кир
- СРАктёр
Стив
Рейлсбэк
- АРАктёр
Андре
Рози Браун
- НУАктёр
Николас
Уорт
- КХАктёр
Клинт
Ховард
- АААктёр
Амир
Абулела
- АААктриса
Адриана
Александр
- ДЭАктёр
Дэвид
Эндриол
- ВЛАктриса
Ванесса
Ли Эшер
- РБАктёр
Рон
Балики
- ДБАктриса
Дженнифер
Банко
- Актёр
Тони
Билл
- АБАктёр
Алекс
Букстон
- ДБАктёр
Джил
Боргос
- МКАктёр
Марк
Коллвер
- ТКАктриса
Тина
Коте
- ВКАктёр
Винни
Керто
- ШДАктёр
Шелли
Десаи
- МДАктёр
Майлз
Дагал
- КФАктёр
Кен
Форсгрен
- ДХАктёр
Даррел
Хит
- НХАктёр
Нил
Хант
- ГКАктёр
Генри
Кинги
- ТЛАктриса
Тиффани
Лоуренс
- ТЛАктёр
Том
Листер мл.
- ММАктёр
Маршалл
Манеш
- ДПАктёр
Джон
Пэкстон
- ПВАктёр
Пи
Ви Пьемонте
- МААктриса
Мэри
Анна Рейс
- ДДАктёр
Джеффри
Дин Розенталь
- ЛРАктёр
Лорен
Рубин
- МРАктёр
Майкл
Руссо
- ДСАктёр
Джо
Сагал
- ДШАктриса
Дайан
Шэй
- ХШАктёр
Харви
Шилд
- ЛСАктёр
Лу
Саймон
- РСАктриса
Рене
Стал
- НААктёр
Нилс
Аллен Стюарт
- ТАктёр
Тео
- ПТАктриса
Патти
Типпо
- ДВАктёр
Доминик
Ванденберг
- АВАктриса
Аи
Ван
- ДУАктриса
Дайан
Уоршей
- ДРАктёр
Джек
Райт
- СКАктёр
Сальватор
Ксереб
- АААктриса
Анжели
Альмендар
- СААктёр
Стефан
Аткинс
- ТКАктриса
Трэйси
Кокко
- АКАктриса
Аннетта
Кульп
- СКАктриса
Сара
Крэснер
- ДМАктёр
Дэрин
Мэнгэн
- ЛМАктриса
Ливия
Милано
- МСАктёр
Майкл
Сэттерфилд
- АТАктёр
Артур
Типп
- ЧПСценарист
Чак
Пфаррер
- КУСценарист
Крис
Уорнер
- АЧСценарист
Айлин
Чейкен
- Продюсер
Майк
Ричардсон
- БУПродюсер
Брэд
Уаймэн
- ЖКХудожник
Жан-Филипп
Карп
- РНХудожница
Розанна
Нортон
- РБОператор
Рик
Бота
- МККомпозитор
Мишель
Коломбье