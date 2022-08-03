Не называй меня малышкой
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Не называй меня малышкой

Не называй меня малышкой (фильм, 1996) смотреть онлайн

7.71996, Barb Wire
Фантастика, Боевик94 мин18+

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О фильме

Имя красавицы по кличке «колючая проволока» окружено легендами. Когда эмоции в ее гриль-баре «Дубовая голова» перехлестывают через край, она лично исполняет обязанности вышибалы, а вот справиться с ней не удавалось еще никому, но вот в городе появляется Аксель Худ.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Боевик
Качество
SD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

4.8 КиноПоиск
3.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Не называй меня малышкой»