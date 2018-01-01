Wink
Фильмы
Не Иван, или Как приручить богатыря
Актёры и съёмочная группа фильма «Не Иван, или Как приручить богатыря»

Актёры и съёмочная группа фильма «Не Иван, или Как приручить богатыря»

Режиссёры

Денис Шаблий

Денис Шаблий

Режиссёр

Актёры

Олег Тактаров

Олег Тактаров

АктёрОнар
Дмитрий Иванов

Дмитрий Иванов

АктёрЙыван
Иван Еропов

Иван Еропов

АктёрЕгор
Раисия Макарова

Раисия Макарова

Актрисабабушка
Екатерина Егорова

Екатерина Егорова

АктрисаНастя
Данила Тихонов

Данила Тихонов

АктёрКолян
Максим Ведерников

Максим Ведерников

АктёрКостян
Тимур Игнатьев

Тимур Игнатьев

АктёрАндрей
Денис Шаблий

Денис Шаблий

Актёрохранник
Сергей Таныгин

Сергей Таныгин

Актёртрудовик

Сценаристы

Денис Шаблий

Денис Шаблий

Сценарист
Антон Горынин

Антон Горынин

Сценарист

Продюсеры

Денис Шаблий

Денис Шаблий

Продюсер
Филипп Абрютин

Филипп Абрютин

Продюсер
Оксана Лахно

Оксана Лахно

Продюсер

Монтажёры

Денис Шаблий

Денис Шаблий

Монтажёр

Операторы

Иван Семенов

Иван Семенов

Оператор

Композиторы

Денис Дронов

Денис Дронов

Композитор
Дмитрий Погадаев

Дмитрий Погадаев

Композитор