Марийский подросток снеобычным именем Йыван, чтобы избавиться отнасмешек вновой городской школе, посовету бабушки обращается запомощью кнациональному богатырю Онару. Однако помощь приходит оттуда, откуда Йыван совсем неожидает.



