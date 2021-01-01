2021, Не Иван, или Как приручить богатыря
Семейный, Драма23 мин12+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Не Иван, или Как приручить богатыря (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Марийский подросток снеобычным именем Йыван, чтобы избавиться отнасмешек вновой городской школе, посовету бабушки обращается запомощью кнациональному богатырю Онару. Однако помощь приходит оттуда, откуда Йыван совсем неожидает.
Не Иван, или Как приручить богатыря смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- ДШРежиссёр
Денис
Шаблий
- Актёр
Олег
Тактаров
- ДИАктёр
Дмитрий
Иванов
- ИЕАктёр
Иван
Еропов
- РМАктриса
Раисия
Макарова
- ЕЕАктриса
Екатерина
Егорова
- ДТАктёр
Данила
Тихонов
- МВАктёр
Максим
Ведерников
- ТИАктёр
Тимур
Игнатьев
- ДШАктёр
Денис
Шаблий
- СТАктёр
Сергей
Таныгин
- ДШСценарист
Денис
Шаблий
- АГСценарист
Антон
Горынин
- ДШПродюсер
Денис
Шаблий
- ФАПродюсер
Филипп
Абрютин
- ОЛПродюсер
Оксана
Лахно
- ДШМонтажёр
Денис
Шаблий
- ИСОператор
Иван
Семенов
- ДДКомпозитор
Денис
Дронов
- ДПКомпозитор
Дмитрий
Погадаев