Не говори ничего (фильм, 2011) смотреть онлайн
6.92011, Wish You Were Here
Триллер, Детектив88 мин18+
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О фильме
Четыре друга отправляются на веселый азиатский праздник и только три возвращаются домой. Дэйв и Элис отправляются домой к пропавшему, чтобы объясниться с его родственниками. Когда сестра Элис Стеф также пропадает, всплывает неприглядная правда, но это только верхушка айсберга.
Рейтинг
5.4 КиноПоиск
5.9 IMDb
- КДРежиссёр
Киран
Дарси-Смит
- Актёр
Джоэл
Эдгертон
- ФПАктриса
Фелисити
Прайс
- Актриса
Тереза
Палмер
- ЭСАктёр
Энтони
Старр
- НКАктёр
Николас
Кассим
- ОПАктёр
Отто
Пейдж
- ИОАктриса
Изабель
Остин-Бойд
- ТБАктриса
Тина
Бурсилл
- УБАктёр
Уэйн
Блэр
- ВБАктриса
Валери
Бейдер
- КДСценарист
Киран
Дарси-Смит
- ФПСценарист
Фелисити
Прайс
- ЭФПродюсер
Энджи
Филдер
- МКПродюсер
Майкл
Коуди
- ДМХудожница
Джоэнна
Мэй Парк
- ДБМонтажёр
Джейсон
Бэллэнтайн
- ДООператор
Джулс
О’Лафлин