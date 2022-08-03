Четыре друга отправляются на веселый азиатский праздник и только три возвращаются домой. Дэйв и Элис отправляются домой к пропавшему, чтобы объясниться с его родственниками. Когда сестра Элис Стеф также пропадает, всплывает неприглядная правда, но это только верхушка айсберга.

