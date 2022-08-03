Не говори ничего
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Не говори ничего

Не говори ничего (фильм, 2011) смотреть онлайн

6.92011, Wish You Were Here
Триллер, Детектив88 мин18+

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О фильме

Четыре друга отправляются на веселый азиатский праздник и только три возвращаются домой. Дэйв и Элис отправляются домой к пропавшему, чтобы объясниться с его родственниками. Когда сестра Элис Стеф также пропадает, всплывает неприглядная правда, но это только верхушка айсберга.

Страна
Австралия
Жанр
Драма, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Не говори ничего»