Не дыши 2
Wink
Фильмы
Не дыши 2
8.12021, Don't Breathe 2
Боевики, Драмы94 мин18+

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Не дыши 2 (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Слепой ветеран Норман живет отшельником вместе с 11-летней Феникс. Ее мать погибла в пожаре, и теперь девочка растет в спартанский условиях: Норман учит ее самозащите и готовит к тому, что в самый неожиданный момент на нее могут напасть. Опасения старика оправдываются: однажды ночью в их дом проникают преступники, и их цель — вовсе не грабеж.

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Информация

Страна
США, Сербия
Качество
Full HD
Жанры
Ужасы, Боевики, Драмы, Триллеры

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Не дыши 2»

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