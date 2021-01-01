Не дыши 2 (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Слепой ветеран Норман живет отшельником вместе с 11-летней Феникс. Ее мать погибла в пожаре, и теперь девочка растет в спартанский условиях: Норман учит ее самозащите и готовит к тому, что в самый неожиданный момент на нее могут напасть. Опасения старика оправдываются: однажды ночью в их дом проникают преступники, и их цель — вовсе не грабеж.



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