Не дыши 2 (фильм, 2021) смотреть онлайн
Сюжет
Слепой ветеран Норман живет отшельником вместе с 11-летней Феникс. Ее мать погибла в пожаре, и теперь девочка растет в спартанский условиях: Норман учит ее самозащите и готовит к тому, что в самый неожиданный момент на нее могут напасть. Опасения старика оправдываются: однажды ночью в их дом проникают преступники, и их цель — вовсе не грабеж.
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Информация
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.0 IMDb
- РСРежиссёр
Родольфо
Саягес
- СЛАктёр
Стивен
Лэнг
- МГАктриса
Мэдлин
Грэйс
- БСАктёр
Брендан
Секстон III
- АЯАктёр
Адам
Янг
- РУАктёр
Рокки
Уильямс
- КСАктёр
Кристиан
Сахиа
- БШАктёр
Бобби
Шофилд
- ФОАктриса
Фиона
О’Шонесси
- СААктриса
Стефани
Арсила
- ДБАктриса
Диана
Бабницова
- ФАСценарист
Феде
Альварес
- РССценарист
Родольфо
Саягес
- ФАПродюсер
Феде
Альварес
- ПТАктёр дубляжа
Пётр
Тобилевич
- ВСАктриса дубляжа
Василиса
Савкина
- АВАктёр дубляжа
Андрей
Вальц
- ЕРАктёр дубляжа
Евгений
Рубцов
- ГНАктёр дубляжа
Геннадий
Новиков
- КРХудожник
Карлос
Розарио
- ПЛОператор
Педро
Луке
- РБКомпозитор
Роке
Баньос