Не будите спящую собаку
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Не будите спящую собаку

Не будите спящую собаку (фильм, 1996) смотреть онлайн

6.11996, Flirting with Disaster
Комедия89 мин12+

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О фильме

Мел Коплин узнает, что его воспитали приемные родители, и решает во что бы то ни стало отыскать биологических маму и папу. Вместе со своей женой, четырехмесячным ребенком и экзальтированной представительницей агентства по усыновлению герой отправляется в дорожное путешествие по Америке.

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Не будите спящую собаку»