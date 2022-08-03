Не будите спящую собаку (фильм, 1996) смотреть онлайн
6.11996, Flirting with Disaster
Комедия89 мин12+
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О фильме
Мел Коплин узнает, что его воспитали приемные родители, и решает во что бы то ни стало отыскать биологических маму и папу. Вместе со своей женой, четырехмесячным ребенком и экзальтированной представительницей агентства по усыновлению герой отправляется в дорожное путешествие по Америке.
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.7 IMDb
- ДОРежиссёр
Дэвид
О. Расселл
- Актёр
Бен
Стиллер
- ПААктриса
Патриша
Аркетт
- Актриса
Теа
Леони
- МТАктриса
Мэри
Тайлер Мур
- ДСАктёр
Джордж
Сигал
- Актёр
Алан
Алда
- ЛТАктриса
Лили
Томлин
- Актёр
Ричард
Дженкинс
- Актёр
Джош
Бролин
- СУАктриса
Селия
Уэстон
- ДОСценарист
Дэвид
О. Расселл
- ДСПродюсер
Дин
Сильверс
- ДРХудожница
Джуди
Ри
- ЭЛХудожница
Эллен
Люттер
- ФВХудожник
Форд
Вилер
- КТМонтажёр
Кристофер
Теллефсен
- ЭАОператор
Эрик
Алан Эдвардс
- СЭКомпозитор
Стивен
Эндельман