Не будите спящую собаку (фильм, 1996) смотреть онлайн

Мел Коплин узнает, что его воспитали приемные родители, и решает во что бы то ни стало отыскать биологических маму и папу. Вместе со своей женой, четырехмесячным ребенком и экзальтированной представительницей агентства по усыновлению герой отправляется в дорожное путешествие по Америке.

