Найти плюс один (фильм, 2010) смотреть онлайн

Сюжет

Действие фильма разворачивается во время Каннского кинофестиваля, и "Создание Плюс один" не просто высмеивает одержимость знаменитостями, подпитывающую современную киноиндустрию, полную причуд, фестивальных красных дорожек, творчески неуместной коммерции и художественной раздачи в �далекой от гламура реальности независимого художественного кинопроизводства.





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