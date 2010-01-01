Найти плюс один
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Найти плюс один

Найти плюс один (фильм, 2010) смотреть онлайн

5.72010, MAKING OF PLUS ONE, THE
Драмы, Комедии89 мин18+

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Сюжет

Действие фильма разворачивается во время Каннского кинофестиваля, и "Создание Плюс один" не просто высмеивает одержимость знаменитостями, подпитывающую современную киноиндустрию, полную причуд, фестивальных красных дорожек, творчески неуместной коммерции и художественной раздачи в далекой от гламура реальности независимого художественного кинопроизводства.

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Рейтинг

5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Найти плюс один»

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