Найти плюс один (фильм, 2010) смотреть онлайн
5.72010, MAKING OF PLUS ONE, THE
Драмы, Комедии89 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Действие фильма разворачивается во время Каннского кинофестиваля, и "Создание Плюс один" не просто высмеивает одержимость знаменитостями, подпитывающую современную киноиндустрию, полную причуд, фестивальных красных дорожек, творчески неуместной коммерции и художественной раздачи в �далекой от гламура реальности независимого художественного кинопроизводства.
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Информация
СтранаКанада, Великобритания
ЖанрыКомедии, Драмы
Рейтинг
5.8 IMDb
- ММРежиссёр
Мэри
МакГакиан
- Актёр
Майкл
Эклунд
- СПАктриса
Сьюзен-Лори
Паркс
- Актриса
Дженнифер
Тилли
- ДЧАктриса
Джеральдин
Чаплин
- Актриса
Аманда
Пламмер
- ДСАктёр
Джон
Сешнс
- ССАктриса
Сара
Стокбридж
- ЛБАктёр
Лотер
Блюто
- ДДАктриса
Донна
Д’Эррико
- КБАктриса
Кэти
Боланд
- ММСценарист
Мэри
МакГакиан
- МКПродюсер
Мартин
Кац
- ММПродюсер
Мэри
МакГакиан
- ДБПродюсер
Джулия
Блэкман
- АЛХудожница
Анна
Линч-Робинсон
- МБМонтажёр
Мэттью
Бут
- АЯМонтажёр
Ален
Якубович
- МММонтажёр
Мэри
МакГакиан