Фильмы
Найди меня, если сможешь
Актёры и съёмочная группа фильма «Найди меня, если сможешь»

Режиссёры

Зак Уэдон

Zack Whedon
Режиссёр

Актёры

Аарон Пол

Aaron Paul
АктёрDavid
Аннабелль Уоллис

Annabelle Wallis
АктрисаClaire
Гаррет Диллахант

Garret Dillahunt
АктёрJohn Hall
Крис Чок

Chris Chalk
АктёрBuck Cameron / Kyle
Захари Найтон

Zachary Knighton
АктёрCharlie
Энвер Гьокай

Enver Gjokaj
АктёрAleksandr
Майкл Копса

Michael Kopsa
АктёрRezart
Терри Чен

Terry Chen
АктёрDet. Chris Sloan
Кори Шмитт

Corey Schmitt
АктёрFisnik
Джессика Хифи

Jessica Heafey
АктрисаColleen

Сценаристы

Зак Уэдон

Zack Whedon
Сценарист

Продюсеры

Леон Клэранс

Leon Clarance
Продюсер
Брайан Кэвэна-Джонс

Brian Kavanaugh-Jones
Продюсер

Художники

Джастин Людвиг

Justin Ludwig
Художник
Ариана Прис

Ariana Preece
Художник
Джанесса Хитсман

Janessa Hitsman
Художница

Монтажёры

Грег ЭнДжи

Greg Ng
Монтажёр

Композиторы

Нат Валкотт

Nate Walcott
Композитор