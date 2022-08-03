Наваждение
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Наваждение

Наваждение (фильм, 2017) смотреть онлайн

2017, Unforgettable
Триллер, Драма95 мин18+

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О фильме

Тесса Конновер тяжело переживает развод с мужем Дэвидом. Он теперь счастливо помолвлен с Джулией Бэнкс. Зависть Тессы набирает обороты, и ничто не помешает ей превратить мечты Джулии в ее худший кошмар.

Страна
США
Жанр
Драма, Триллер
Качество
SD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Наваждение»