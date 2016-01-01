Наши любовники (фильм, 2016) смотреть онлайн
8.12016, Nuestros amantes
Драмы, Мелодрамы87 мин18+
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Сюжет
Карлос — умный и привлекательный, но выглядит грустно, будто судьба совсем не балует его. Однажды он отправляется в книжный бар, чтобы впервые в жизни выпить бренди. Ирен — прирожденная выдумщица и завсегдатай этого места. Они встретились не случайно: его сердце разбито, ее — растоптано. Один взгляд и между ними вспыхивает роман под выдуманными именами, импровизация без всякой спешки и обязательств...
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Информация
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.7 IMDb
- МАРежиссёр
Мигель
Анхель Ламата
- Актёр
Эдуардо
Норьега
- Актриса
Мишель
Хеннер
- ФМАктёр
Феле
Мартинес
- Актриса
Амайя
Саламанка
- Актёр
Габино
Диего
- ХУАктёр
Хорхе
Усон
- МХАктриса
Мария
Хосе Морено
- КДАктриса
Кристина
Джэллего
- СХАктриса
Саломе
Хименес
- ИЛАктёр
Ирен
Лопес Кабальеро
- МАСценарист
Мигель
Анхель Ламата
- МАПродюсер
Мигель
Анхель Ламата
- РГПродюсер
Рауль
Гарсия Медрано
- РБКомпозитор
Роке
Баньос