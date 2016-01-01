Наши любовники (фильм, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

Карлос — умный и привлекательный, но выглядит грустно, будто судьба совсем не балует его. Однажды он отправляется в книжный бар, чтобы впервые в жизни выпить бренди. Ирен — прирожденная выдумщица и завсегдатай этого места. Они встретились не случайно: его сердце разбито, ее — растоптано. Один взгляд и между ними вспыхивает роман под выдуманными именами, импровизация без всякой спешки и обязательств...



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