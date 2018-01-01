Wink
Детям
Наш друг Пишичитай. Выпуск 3
Актёры и съёмочная группа фильма «Наш друг Пишичитай. Выпуск 3»

Режиссёры

Юрий Прытков

Режиссёр

Актёры

Мария Виноградова

Актрисаозвучка
Евгений Весник

Актёрозвучка
Александр Баранов

Актёрозвучка
Людмила Гурченко

Актрисаозвучка

Сценаристы

Евгений Агранович

Сценарист

Продюсеры

Любовь Бутырина

Продюсер

Монтажёры

Изабелла Герасимова

Монтажёр

Операторы

Михаил Друян

Оператор

Композиторы

Евгений Птичкин

Композитор