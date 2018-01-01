Wink
Фильмы
Нану любит Джаану
Актёры и съёмочная группа фильма «Нану любит Джаану»

Режиссёры

Фараз Хайдер

Faraz Haider
Режиссёр

Актёры

Абхай Деол

Abhay Deol
АктёрNanu
Патралекхаа

Patralekhaa
АктрисаSiddhi (в титрах: Patralekha Paul)
Раджеш Шарма

Rajesh Sharma
АктёрSiddhi's Father
Химани Шивпури

Himani Shivpuri
АктрисаNanu's mother
Маню Риши

Manu Rishi
АктёрDabbu
Бриджендра Кала

Brijendra Kala
АктёрKumar Bhaiya
Шефали Рана

Shefali Rana
Актриса
Сапна Чаудхари

Sapna Choudhary
АктрисаDancer- Song 'Tere Thumke' (в титрах: Sapna Chaudhary)
Шрия Нарайан

Shreya Narayan
АктрисаGhost Buster
Манодж Пахва

Manoj Pahwa
АктёрFortuner Owner

Сценаристы

Маню Риши

Manu Rishi
Сценарист
Мышкин

Mysskin
Сценарист

Продюсеры

Бхану Бхаскар

Bhanu Bhaskar
Продюсер

Композиторы

Meet Bros

Композитор
Джит Ганнгули

Jeet Gannguli
Композитор