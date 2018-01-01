Актёры и съёмочная группа фильма «Нану любит Джаану»

WinkФильмыНану любит ДжаануАктёры и съёмочная группа фильма «Нану любит Джаану»
Режиссёры
Актёры
АктёрNanu
Абхай ДеолAbhay Deol
АктрисаSiddhi (в титрах: Patralekha Paul)
ПатралекхааPatralekhaa
АктёрSiddhi's Father
Раджеш ШармаRajesh Sharma
АктрисаNanu's mother
Химани ШивпуриHimani Shivpuri
АктёрDabbu
Маню РишиManu Rishi
АктёрKumar Bhaiya
Бриджендра КалаBrijendra Kala
Актриса
Шефали РанаShefali Rana
АктрисаDancer- Song 'Tere Thumke' (в титрах: Sapna Chaudhary)
Сапна ЧаудхариSapna Choudhary
АктрисаGhost Buster
Шрия НарайанShreya Narayan
АктёрFortuner Owner