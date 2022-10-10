Нану любит Джаану (фильм, 2018) смотреть онлайн
7.42018, Nanu Ki Jaanu
Комедия, Фэнтези124 мин18+
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О фильме
Что происходит, когда над мошенником, который зарабатывает на жизнь издевательствами над другими, издеваются в его собственном доме? Добро пожаловать в первую сумасбродную комедию ужасов 2018 года о мошеннике, столкнувшемся с очень необычной ситуацией - влюбленным призраком.
Рейтинг
5.3 IMDb
- ФХРежиссёр
Фараз
Хайдер
- АДАктёр
Абхай
Деол
- ПАктриса
Патралекхаа
- РШАктёр
Раджеш
Шарма
- ХШАктриса
Химани
Шивпури
- МРАктёр
Маню
Риши
- БКАктёр
Бриджендра
Кала
- ШРАктриса
Шефали
Рана
- СЧАктриса
Сапна
Чаудхари
- ШНАктриса
Шрия
Нарайан
- МПАктёр
Манодж
Пахва
- МРСценарист
Маню
Риши
- МСценарист
Мышкин
- ББПродюсер
Бхану
Бхаскар
- MBКомпозитор
Meet
Bros
- ДГКомпозитор
Джит
Ганнгули