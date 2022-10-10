Нану любит Джаану
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Нану любит Джаану

Нану любит Джаану (фильм, 2018) смотреть онлайн

7.42018, Nanu Ki Jaanu
Комедия, Фэнтези124 мин18+

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О фильме

Что происходит, когда над мошенником, который зарабатывает на жизнь издевательствами над другими, издеваются в его собственном доме? Добро пожаловать в первую сумасбродную комедию ужасов 2018 года о мошеннике, столкнувшемся с очень необычной ситуацией - влюбленным призраком.

Страна
Индия
Жанр
Комедия, Мелодрама, Фэнтези
Время
124 мин / 02:04

Рейтинг

5.3 IMDb