Нану любит Джаану (фильм, 2018) смотреть онлайн

Что происходит, когда над мошенником, который зарабатывает на жизнь издевательствами над другими, издеваются в его собственном доме? Добро пожаловать в первую сумасбродную комедию ужасов 2018 года о мошеннике, столкнувшемся с очень необычной ситуацией - влюбленным призраком.



