Надо мною солнце не садится
Wink
Фильмы
Надо мною солнце не садится
9.12019, Мин үрдүбэр күн хаһан да киирбэт
Драма, Комедия108 мин6+
Непутевого видеоблогера отправляют на перевоспитание на безлюдный остров, где живет одинокий старик. Культовая якутская трагикомедия

Этот фильм пока недоступен

Надо мною солнце не садится (фильм, 2019) смотреть онлайн

О фильме

Оптимистичная трагикомедия постановщицы «Не хороните меня без Ивана» Любови Борисовой о видеоблогере, уехавшем на «перевоспитание» на островную ферму, который помогает местному старику искать потерявшуюся дочь через соцсети. Алтан — беззаботный подросток, который ведет с другом видеоблог с незамысловатыми скетчами. Родители, желая научить сына ответственности, отправляют его на практически необитаемый остров — сторожить песцовую ферму. Единственный постоянный житель здесь — дряхлый старик Байбал, уже смирившийся со скорой смертью. Но есть у него одна мечта, которую он никак не может исполнить: когда-то его любимая дочь пропала без вести, но он еще надеется, что она жива. Алтан вызывается помочь новому соседу, веря, что соцсети способны воссоединить родственников.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD
Время
108 мин / 01:48

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.2 IMDb