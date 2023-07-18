Этот фильм пока недоступен
Надо мною солнце не садится (фильм, 2019) смотреть онлайн
О фильме
Оптимистичная трагикомедия постановщицы «Не хороните меня без Ивана» Любови Борисовой о видеоблогере, уехавшем на «перевоспитание» на островную ферму, который помогает местному старику искать потерявшуюся дочь через соцсети. Алтан — беззаботный подросток, который ведет с другом видеоблог с незамысловатыми скетчами. Родители, желая научить сына ответственности, отправляют его на практически необитаемый остров — сторожить песцовую ферму. Единственный постоянный житель здесь — дряхлый старик Байбал, уже смирившийся со скорой смертью. Но есть у него одна мечта, которую он никак не может исполнить: когда-то его любимая дочь пропала без вести, но он еще надеется, что она жива. Алтан вызывается помочь новому соседу, веря, что соцсети способны воссоединить родственников.
Рейтинг
- ЛБРежиссёр
Любовь
Борисова
- ИКАктёр
Иван
Константинов
- СПАктёр
Степан
Петров
- АКАктёр
Анатолий
Кириллин
- ИЛАктёр
Иннокентий
Луковцев
- ЕМАктриса
Елена
Маркова
- ВМАктриса
Вероника
Максимова
- СЛАктёр
Спартак
Ларионов
- ЛБСценарист
Любовь
Борисова
- ДШПродюсер
Дмитрий
Шадрин
- ПЧАктёр дубляжа
Прохор
Чеховской
- САОператор
Семён
Аманатов
- МККомпозитор
Моисей
Кобяков