WinkФильмыНа пятьдесят оттенков темнееАктёры и съёмочная группа фильма «На пятьдесят оттенков темнее»
Актёры и съёмочная группа фильма «На пятьдесят оттенков темнее»
Режиссёры
Актёры
АктрисаAnastasia Steele
Дакота ДжонсонDakota Johnson
АктёрChristian Grey
Джейми ДорнанJamie Dornan
АктёрJack Hyde
Эрик ДжонсонEric Johnson
АктрисаKate Kavanagh
Элоиза МамфордEloise Mumford
АктрисаLeila
Белла ХиткотBella Heathcote
АктрисаMia Grey
Рита ОраRita Ora
АктёрElliot Grey
Люк ГраймсLuke Grimes
АктёрJosé
Виктор РасукVictor Rasuk
АктёрTaylor
Макс МартиниMax Martini
АктёрJerry Roach