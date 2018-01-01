Wink
Фильмы
На пятьдесят оттенков темнее
Актёры и съёмочная группа фильма «На пятьдесят оттенков темнее»

Актёры и съёмочная группа фильма «На пятьдесят оттенков темнее»

Режиссёры

Джеймс Фоули

Джеймс Фоули

James Foley
Режиссёр

Актёры

Дакота Джонсон

Дакота Джонсон

Dakota Johnson
АктрисаAnastasia Steele
Джейми Дорнан

Джейми Дорнан

Jamie Dornan
АктёрChristian Grey
Эрик Джонсон

Эрик Джонсон

Eric Johnson
АктёрJack Hyde
Элоиза Мамфорд

Элоиза Мамфорд

Eloise Mumford
АктрисаKate Kavanagh
Белла Хиткот

Белла Хиткот

Bella Heathcote
АктрисаLeila
Рита Ора

Рита Ора

Rita Ora
АктрисаMia Grey
Люк Граймс

Люк Граймс

Luke Grimes
АктёрElliot Grey
Виктор Расук

Виктор Расук

Victor Rasuk
АктёрJosé
Макс Мартини

Макс Мартини

Max Martini
АктёрTaylor
Брюс Олтмен

Брюс Олтмен

Bruce Altman
АктёрJerry Roach

Сценаристы

Ниал Леонард

Ниал Леонард

Niall Leonard
Сценарист
Э.Л. Джеймс

Э.Л. Джеймс

E.L. James
Сценарист

Продюсеры

Дэна Брунетти

Дэна Брунетти

Dana Brunetti
Продюсер
Майкл Де Лука

Майкл Де Лука

Michael De Luca
Продюсер
Э.Л. Джеймс

Э.Л. Джеймс

E.L. James
Продюсер
Маркус Вишиди

Маркус Вишиди

Marcus Viscidi
Продюсер

Актёры дубляжа

Мария Иващенко

Мария Иващенко

Актриса дубляжа
Сергей Смирнов

Сергей Смирнов

Актёр дубляжа
Кирилл Туранский

Кирилл Туранский

Актёр дубляжа
Анастасия Жаркова

Анастасия Жаркова

Актриса дубляжа
Екатерина Виноградова

Екатерина Виноградова

Актриса дубляжа

Художники

Шэй Канлифф

Шэй Канлифф

Shay Cunliffe
Художница

Монтажёры

Ричард Фрэнсис-Брюс

Ричард Фрэнсис-Брюс

Richard Francis-Bruce
Монтажёр

Операторы

Джон Шварцман

Джон Шварцман

John Schwartzman
Оператор

Композиторы

Дэнни Элфман

Дэнни Элфман

Danny Elfman
Композитор