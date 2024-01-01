На прицеле (фильм, 2024) смотреть онлайн

Снайпер и его напарник отправляются на последнее задание и попадают в смертельную ловушку. Их номер в отеле обстреливают, а выход один — расправиться со всеми врагами. Камерный боевик «На прицеле» — фильм со Скоттом Эдкинсом, ставший полнометражным режиссерским дебютом каскадера Ника Маккинлеса.



Снайпер Сэм и его корректировщик Кен выполняют очередную миссию. В решающий момент Сэм, задевает девушку, бросившуюся на защиту мужчины, который был его целью. Не сумев справиться с чувством вины, Сэм скрывается в хижине в лесу, но начальница Тамара находит его и там. Для него есть новое задание, после которого он планирует подать в отставку. Прибыв в снятый для них шикарный номер отеля, Сэм и Кен встречают двух девушек из эскорта и собираются хорошо провести время, как вдруг из окна здания напротив их начинает обстреливать неизвестный снайпер. Таким образом Тамара решила убрать своих бывших сотрудников, и она не остановится ни перед чем, чтобы завершить свой план.



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