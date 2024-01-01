На прицеле (фильм, 2024) смотреть онлайн

О фильме
Снайпер и его напарник отправляются на последнее задание и попадают в смертельную ловушку. Их номер в отеле обстреливают, а выход один — расправиться со всеми врагами. Камерный боевик «На прицеле» — фильм со Скоттом Эдкинсом, ставший полнометражным режиссерским дебютом каскадера Ника Маккинлеса.
Снайпер Сэм и его корректировщик Кен выполняют очередную миссию. В решающий момент Сэм, задевает девушку, бросившуюся на защиту мужчины, который был его целью. Не сумев справиться с чувством вины, Сэм скрывается в хижине в лесу, но начальница Тамара находит его и там. Для него есть новое задание, после которого он планирует подать в отставку. Прибыв в снятый для них шикарный номер отеля, Сэм и Кен встречают двух девушек из эскорта и собираются хорошо провести время, как вдруг из окна здания напротив их начинает обстреливать неизвестный снайпер. Таким образом Тамара решила убрать своих бывших сотрудников, и она не остановится ни перед чем, чтобы завершить свой план.
Напряженные перестрелки и рукопашные драки покажет фильм «На прицеле» 2024 года. Смотреть онлайн его вы сможете на нашем видеосервисе Wink.
На прицеле смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаВеликобритания
ЖанрБоевик
КачествоFull HD
Время89 мин / 01:29
Рейтинг
- НМРежиссёр
Ник
МакКинлесс
- Актёр
Скотт
Эдкинс
- ДПАктёр
Джек
Парр
- МБАктриса
Мадалина
Беллариу Ион
- АдАктриса
Альба
де Торребруна
- Актриса
Элис
Ив
- РЛАктёр
Ренарс
Латковскис
- БКАктёр
Билли
Клементс
- ПКАктёр
Питер
Колфилд
- НГАктёр
Ник
Голдман
- ТЛАктёр
Том
Ли
- ДДСценарист
Джошуа
Джеймс
- БЖПродюсер
Бен
Жак
- ФКХудожница
Феликс
Коулз
- ЛСХудожник
Луис
Сан Мартин
- ЛДМонтажёр
Ливиу
Джипеску