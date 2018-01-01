Wink
На пределе
Актёры и съёмочная группа фильма «На пределе»

Актёры и съёмочная группа фильма «На пределе»

Режиссёры

Фатих Акин

Fatih Akin
Режиссёр

Актёры

Дайан Крюгер

Diane Kruger
АктрисаKatja Sekerci
Денис Москитто

Denis Moschitto
АктёрDanilo Fava
Нуман Аджар

Numan Acar
АктёрNuri Sekerci
Адам Боусдукс

Adam Bousdoukos
АктёрKnacki
Самия Мюриэль Шанкрен

Samia Muriel Chancrin
АктрисаBirgit (в титрах: Samia Chancrin)
Торстен Лемке

Torsten Lemke
АктёрStandesbeamter
Рафаэль Сантана

Rafael Santana
АктёрRocco Sekerci
Джем Акин

Cem Akin
АктёрKunde im Büro
Ханна Хильсдорф

Hanna Hilsdorf
АктрисаEdda Möller

Сценаристы

Фатих Акин

Fatih Akin
Сценарист
Харк Бом

Hark Bohm
Сценарист

Продюсеры

Фатих Акин

Fatih Akin
Продюсер
Нархан Шекерджи-Порст

Nurhan Sekerci-Porst
Продюсер
Герман Вайгель

Herman Weigel
Продюсер

Художники

Сет Тернер

Seth Turner
Художник

Монтажёры

Эндрю Бёрд

Andrew Bird
Монтажёр

Операторы

Райнер Клаусманн

Rainer Klausmann
Оператор

Композиторы

Джошуа Хомме

Josh Homme
Композитор